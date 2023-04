Politie ontdekt hennepkwekerij in woning Boekel

Subsidie voor muziekles is al op, maar geen nood: Boekel trekt de portemon­nee nog een keer

BOEKEL – Muziek maken is populair bij kinderen in Boekel zo blijkt. De pot van 22.000 euro die de gemeente had gereserveerd voor muziekles, is helemaal leeg. Maar niet getreurd: de gemeenteraad stelt nog 3000 euro beschikbaar.