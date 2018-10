ProRail overweegt aangifte tegen KRO-NCRV na spoorlopen Boekelse boerin Steffi

BOEKEL - Spoorwegbeheerder ProRail overweegt aangifte te doen tegen de makers van Boer zoekt Vrouw. In de aflevering van zondagavond was namelijk te zien hoe de Boekelse boerin Steffi met haar mannen over een verlaten spoor loopt. Oliedom en levensgevaarlijk, stelt ProRail.

,,We voeren continu campagne tegen spoorlopen", zegt ProRail-woordvoerder Andy Wiemer. ,,Want dat is gevaarlijk en zorgt voor peperdure vertragingen. Maar wij kunnen niet opboksen tegen het best bekeken programma van Nederland. Als mensen daarin lachend over het spoor lopen, kan onze campagne zo weer de prullenbak wel in."

Een klein jaar geleden deed ProRail nog aangifte tegen de makers van tv-programma Hunted. Ook in dat programma was te zien hoe een deelnemer bij een spoorbaan liep. Nu overweegt de spoorbeheerder hetzelfde te doen. ,,We overleggen er intern over", zegt Wiemer. ,,Het gaat erom dat KRO-NCRV zijn fout inziet. Dat vinden we belangrijker dan dat ze eventueel een boete moeten betalen. Want dit kan niet. Dat zouden alle omroepen moeten weten."

Stoomtrein

Het bewuste spoor is in bezit van de VSM, de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij. Het ontbreken van een bovenleiding verraadt direct dat het niet om een reguliere, drukke spoorweg gaat. Maar dat maakt voor ProRail niet uit. Het gaat om het kopieergedrag dat de uitzending in de hand kan werken. Wiemer: ,,Ieder spoor is ongeschikt om overheen te lopen."

Nog tijdens de uitzending van zondagavond plaatste de woordvoerder een verontwaardigde tweet over de spoorlopers. Hij kreeg daarop veel bijval. Oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid Pieter van Vollenhoven heeft bijvoorbeeld geen goed woord over voor de uitgezonden beelden. ,,Die boosheid van ProRail vind ik volledig terecht. Op het spoor moet je niet zijn, uitgezonderd in de trein'', reageerde hij maandagmorgen op de ProRail-tweet. Ook oud-politicus Frans Weisglas mengt zich in de discussie. ,,Hoe haalt KRO-NCRV het in zijn onnadenkende hoofd'', schrijft hij.

Niet meer in beeld