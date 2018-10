Publiek danst en zingt mee tijdens Venhorst Klinkt!

Even na achten start het programma met het indrukwekkende Child's Anthem. Het fanfareorkest staat onder leiding van Hans Thijssen, in vlot kostuum en op hip schoeisel. In de loop van de avond tekent het orkest ook voor de tunes van Mission Impossible, Game of Thrones en Soldaat van Oranje. Het publiek, jong en oud, smult van de herkenbare en uitstekend uitgevoerde muziekstukken. Een grote uitdaging bleek het swingende Carnaval de Paris, het stuk dat het orkest samen met de slagwerkgroep ten gehore bracht. Een enkele keer haperde het samenspel even, maar dirigent en muzikanten kwamen er knap uit. Overigens had de slagwerkgroep toen al bewezen dat zij terecht op dit podium thuishoort. De heer Van Rijbroek geniet stilletjes van de orkestmuziek. Zijn opgestoken seniorenduim gaat af en toe richting het podium. ,,Ik was ook muzikant. Dit klinkt erg goed."