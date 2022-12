Rechter geeft burgemeester Nijmegen ongelijk, café van Helmondse horecaman kan eindelijk open: ‘Ben behandeld als een crimineel’

NIJMEGEN - Kerstverlichting aan en tapas op de bar. Más aan de Waalkade in Nijmegen, grand café met een Spaanse touch, is eindelijk open. De Helmondse eigenaar Bjorn van de Brug moest ervoor naar de rechtbank want burgemeester Bruls weigerde hem de horecavergunning ‘wegens slecht levensgedrag’. Onterecht, oordeelde de rechter.

Het is bekend, de Nijmeegse burgemeester stelt strenge eisen aan horecaondernemers. In oktober heeft hij daarom zijn beleidsregels vastgesteld en bekendgemaakt. Van de Brug had zijn vergunning echter al maanden eerder aangevraagd. Hij kon op dat moment niet weten dat hij niet aan de criteria van Bruls zou voldoen.

Om deze reden en omdat de horecabaas verder goed door het integriteitsonderzoek is gekomen, mag hij zijn zaak openen van de rechter.

Volledig scherm Bjorn van de Brug in de serre van zijn nieuwe horecazaak aan de Waalkade. © Gerard Verschooten

Succesvol ondernemer in Helmond

Van de Brug (47), al 25 jaar succesvol horecaondernemer in Helmond en daar eigenaar van zes zaken, besloot zijn vleugels uit te slaan naar Nijmegen. Hij kocht in juni 2022 twee bedrijven aan de Waalkade: de voormalige Gelagkamer en Rib’s Factory. Omdat hij kort daarvoor in Helmond nog een Bibob (integriteitsonderzoek) had gehad en omdat het om bestaande horecapanden gaat, hoopte Van de Brug met de Vierdaagse te kunnen openen.

Zo snel was de gemeente niet. De vergunningaanvraag bleef maar liefst twintig weken liggen. De hele zomer stonden de horecapanden aan de Waalkade leeg. Daarna kwam er een weigering, op grond van ‘slecht levensgedrag’. Dit was kort nadat de burgemeester zijn beleidsregels had vastgesteld.

Misstappen

Wat had Van de Brug fout gedaan? In 2018 is hij opgepakt met alcohol achter het stuur. ,,Een fractie te veel”, zegt hij, ,,ik kreeg één uur rijontzegging opgelegd.” Ook is hij in Helmond op de vingers getikt vanwege een overtreding van de coronaregels. De Nijmeegse burgemeester tilt zwaar aan deze misstappen, vooral aan het rijden met drank.

Quote Toen ik mij in Nijmegen vestigde en een vergunning aanvroeg, waren de beoorde­lings­cri­te­ria van de burgemees­ter niet bekend. Bjorn van de Brug

Van de Brug praat het niet goed. ,,Het was een overtreding. Een foute inschatting in de privésfeer met Kerstmis. Maar ik heb verder geen strafblad. En zoals de rechter ook al zegt: toen ik in Nijmegen een vergunning aanvroeg, waren de beoordelingscriteria van de Nijmeegse burgemeester niet bekend.”

Geld en stress gekost

Het talmen van de gemeente en de weigering van de vergunning hebben hem behoorlijk wat geld en stress gekost. ,,Twee bedrijven die zo lang leegstaan, dat is een flink verlies. Het is zo jammer. Ook voor de stad en mijn horecacollega’s. Alle ondernemers en instanties zetten in op een bruisend en levendig centrum. Ook de gemeente subsidieert initiatieven zoals een cultureel programma aan de Waalkade. En dan staan daar twee zaken leeg. Dat doet afbreuk aan de Waalkade als horecagebied.”

Quote Ik ben behandeld als een potentiële crimineel. Terwijl ik juist alles op alles wil zetten om twee mooie zaken op te bouwen. Bjorn van de Brug

Het meest pijnlijk vindt Van de Brug het wantrouwen waarmee het stadsbestuur hem tegemoet treedt. ,,Waarom geen kennismakingsgesprek? Waarom geen referenties opgevraagd bij de gemeente Helmond? Ik ben behandeld als een potentiële crimineel. Terwijl ik juist alles op alles wil zetten om twee mooie zaken op te bouwen aan de Waalkade.”

Zo snel mogelijk open

Nadat de rechter hem gelijk gaf, heeft hij meteen gas gegeven om grand café Mas te openen. ,,Het zijn nu de Nijmeegse Winterweken, er wandelen veel mensen langs de lichtsculpturen, ook langs de Waalkade. Zo kunnen we laten zien dat we er zijn.” Met zijn andere bedrijf, dat De Kade heet en een café met menukaart wordt, hoopt hij te starten als het terrasseizoen begint.

De gemeente laat weten de uitspraak van de rechter nog nader te bestuderen.