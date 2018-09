Risico op teveel supermarkten in Boekel

Dat bleek deze woensdagavond in de raadscommissie Wonen en Werken. Het is de bedoeling dat de Aldi-vestiging vanuit de Kerkstraat verhuist naar het nieuwe plan. Dan zouden daar twee supermarkten zitten, waar allerlei dagwinkels tussen zouden komen. Vorige week werd door een woordvoerder van adviesbureau Arcadis al verteld dat nog lang niet zeker is dat Aldi gaat verkassen. In dat geval zou gezocht moeten worden naar een andere super die nu nog niet in Boekel zit.

Uit onderzoek is gebleken dat in Boekel plaats is voor 2,3 supermarkten. De raadscommissie is bang dat bij de komst van een eventuele derde super, er een overschot komt en de drie zaken elkaar kapot concurreren. Dan blijft niets over van het plan Boekel winkeldorp te laten zijn.

Quote De insprekers leveren goedbedoel­de suggesties waar ik verder niet op in zal gaan Marius Cornelissen, CDA-raadslid

Bewoners en pandeigenaren wezen de raadscommissie Wonen en werken gisteren nog eens op de dingen die volgens hen schorten aan het plan. Een van hen kwam zelfs met een alternatief plan dat aanzienlijk minder zou kosten dan de 4,1 miljoen die Boekel nu kwijt is aan het plein. Volgens de insprekers is nog niet voldaan aan een in februari door de raad aangenomen wijziging waarin werd bepaald dat kant en klare koopovereenkomsten zouden klaarliggen. CDA-woordvoerder Marius Cornelissen noemde dat 'goedbedoelde suggesties waar ik verder niet op in zal gaan'.

In tweeën

Een van de problemen is dat het plan plots in tweeën is geknipt. Pojectontwikkelaar Van Wanrooij heeft daarmee de kans na de eerste fase uit te stappen. En wat dan, wilde een aantal fracties weten. ,,Als Van Wanrooij wordt verplicht alle grond ineens af te nemen dan kost dat de gemeente in ieder geval 6,6 ton", legde wethouder Marius Tielemans uit. Inmiddels is de sociale woningbouw uit het plan gestreept om meer opbrengst te behalen. Ook dat vergroot het vertrouwen van de raad niet.

Externe deskundige

Joop van Lanen (DOP) wil het hele plan nog eens door een externe deskundige laten beoordelen. Hij is bang dat als de raad nu instemt met het 4,1 miljoen kostende plan, ook wordt ingestemd het de begroting die pas in november besproken gaat worden.