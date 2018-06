Route van Boekelse vierdaagse wordt al in oktober uitgezet

Herinnerin­gen ophalen tussen de duivenpoep

4 juni Ze lopen met z'n tweeën rustig over het kerkhof aan De Raadstraat in Boekel. Dora van den Broek (87) met haar rollator en Annie van Doren (77) ernaast. Er wordt over van alles gekeuveld. Alledaagse dingen, hun families, de nieuwtjes uit het dorp, maar ook over hun beide echtgenoten die hier begraven liggen. Annie is al drie jaar weduwe, Dora nog geen jaar. ,,We komen hier graag. Even herinneringen ophalen."