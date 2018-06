Schuur met geperste strobalen in brand in Boekel

Het vuur is waarschijnlijk ontstaan nadat de dochter van de boer met een crossmotor thuis kwam. De motor is waarschijnlijk omgevallen, waarna dankzij de hitte van de motor wat stro begon te branden.

Er komt veel witte rook af van de brand, die tot in de wijde omtrek te zien is. Met een kleine kraan worden de brandende balen stro één voor één uit de deels open schuur gehaald.

schade

Het vuur was enige tijd uitslaand, maar is inmiddels een stuk kleiner. In het dak van de schuur zijn wel flinke gaten gevallen.