Stoere Boekelse kerels kijken in de kroeg naar vrouwelijke dorpsgenoten in Boer zoekt Vrouw

Ze zouden niet durven, de stamgasten, en terecht. Normaal kijken ze niet, deze stoere kerels, maar omdat het twee Boekelse boerinnen zijn, en omdat Martina heer en meester is over de afstandsbediening, kijken ze toch. Omdat het geluid zo hard staat dat je niet echt iets anders kan doen dan kijken. En omdat ze anders niet mee kunnen praten morgen in het dorp.



Onbegrijpelijk dat Steffi hulp nodig heeft bij het vinden van een man, concluderen ze. En dat de KRO een stukje Brabants ondertitelt is belachelijk. Michelle vinden ze maar niks. Een heks is het. ,,Ach wat'', zegt Martina, ,,da's gewoon een sterke vrouw. Die runt een bedrijf, dan moet je wel. Als je je mannetje niet staat lopen ze over je heen. Daar weet ik alles van. Dat betekent niet dat ze niet lief kan zijn. Wil je er misschien iets lekkers bij, een frikandelletje ofzo?"