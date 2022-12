Stuivertje wisselen AH met Jan Linders in Dijksestraat Helmond, personeel enthousiast over overgang

HELMOND/SOMEREN - Voor Helmonders die al jaren in de Dijksestraat wonen keert binnenkort een oude bekende terug. Albert Heijn, die in 2016 nog vertrok ten faveure van Jan Linders, keert binnenkort terug.

Woensdag werd bekend dat Albert Heijn de winkels van Jan Linders overneemt en dat maakt de cirkel in de Dijksestraat ook weer rond. Volgens senior floormanager Thami Stitou van de Jan Linders Helmond is ‘iedereen enthousiast’ over de overgang.

Fijne werkgever

Elke werknemer behoudt zijn baan en het bedrijf gaat mee met zijn tijd. ,,Jan Linders is een hele fijne werkgever, maar we kunnen alle ontwikkelingen maar moeilijk bijbenen. De systemen van Albert Heijn zijn bijvoorbeeld veel sneller. De zelfscans bij Jan Linders zijn nog niet helemaal top.”

Het is nog niet exact bekend wanneer de supermarkt overgaat op de nieuwe formule. In het voorjaar hoort het Helmondse personeel meer over de nieuwe baas, aldus Stitou.

Vreemd

Voorzitter Huub de Bruyn van wijkraad Helmond-Noord heeft de overname in de supermarktbranche nog niet besproken met zijn bestuur. Hij vindt het wel vreemd dat de super teruggaat naar de vorige formule, waarvoor klaarblijkelijk toen de animo bij het koperspubliek tanende was. Het pand is volgens hem ook ‘best krap voor het Albert Heijn-concept’.

Verder blikt hij terug op de waarde van de super voor de wijk. ,,Jan Linders is betaalbaarder. Die supermarkt heeft een basis-assortiment: minder uitgebreid en minder luxe, maar er zijn wel veel acties. Dat is anders dan bij de Albert Heijn.”

Zit met vele vragen

Vijftien kilometer verderop, in Someren, is een Jan Linders-vestiging in het winkelcomplex van grondeigenaar Theo Sonnemans aan de Kerkstraat. Sonnemans heeft het persbericht over de overname woensdag ook gelezen, maar zit sindsdien met vele vragen. Die hoopt hij snel via zijn goede contacten bij het hoofdkantoor beantwoord te krijgen.

Quote Jan Linders blijft de franchise-onderne­ming, maar met de formule van de Albert Heijn. Het zijn beiden full-service supermark­ten Theo Sonnemans, Eigenaar Sonnemanscomplex Someren

Wel duidelijk: zowel de Helmondse als Somerense vestiging wordt AH-filiaal. Beide ondernemingen behoren niet tot de elf winkels voor wie Albert Heijn een andere eigenaar zoekt. Betekent dat dat er straks binnen een halve kilometer afstand twee Albert Heijn-filialen in Someren liggen? In de Postelstraat is al een vestiging van die keten.

Tekst gaat verder onder de foto: AH’s dicht bij elkaar.

Volledig scherm Rechts is de Jan Linders te zien op het Sonnemansterrein aan de Kerkstraat in Someren. © DCI Media

,,Dat zal voor zowel Jan Linders als Albert Heijn een belangrijke vraag zijn: hoe gaan we om met plekken waar supermarkten dicht bijeen zitten?”, zegt Sonnemans. ,,Jan Linders blijft de franchise-onderneming, maar met de formule van de Albert Heijn. Het zijn beiden full-service supermarkten. Ik ken ook AH-vestigingen waaraan je het niet ziet dat het die supermarkt is.”

Sonnemans wil verder geen inhoudelijk oordeel vellen over de ontwikkelingen in supermarktland. ,,Mijn mening is niet van belang.”