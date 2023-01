Supervrijwilliger Piet Smits uit Bakel bakt friet, wandelt, doet spelletjes en nog veel meer, samen met zijn vrouw Lies

Piet en zijn vrouw Lies waren woensdagavond aan het helpen in De Wilbertsdries in Bakel toen het comité Bakelnaar, de harmonie en de schut binnenkwamen. ,,Het was onze twee wekelijkse soosavond. We waren net klaar met friet bakken voor de ouderen toen de delegatie binnenkwam’’, vertelt Piet .

Ook Lies doet veel

Inwoners van Bakel kunnen jaarlijks hun stem uitbrengen op een dorpsgenoot die veel betekent of betekend heeft voor verenigingen of dorpsgemeenschap. ,,Ik ben erg blij met deze titel, maar heb die niet alleen verdiend want ook Lies doet erg veel vrijwilligerswerk.’’

Er gaat bijna geen dag voorbij of Piet is te vinden op een van de locaties. In De Wilbertsdries in Bakel doet hij vrijwilligerswerk bij het eetpunt, bakt friet en snacks en helpt op de soosavonden met Lies. Hij begeleidt de ouderen mee naar de supermarkt en gaat mee wandelen.

Op oudjaarsavond zorgt het echtpaar dat de mensen van De Wilbertsdries niet alleen op hun kamer zitten. Ze zorgen dan voor een hapje en drankje en doen spelletjes.

Op de Brink van St. Jozefheil zorgt de Bakelnaar voor drank aan cliënten en bezoekers. In hospice De Populier is Piet verschillende dagen in de week. ,,Het werk daar is zo dankbaar, je kunt de wensen van mensen op een kleine manier of met een klein gebaar vervullen. Door bijvoorbeeld een kopje soep of drinken te geven dat ze op dat moment graag hebben. Ook een praatje met ze is erg belangrijk en fijn voor ze.’’

Verder gaat het echtpaar regelmatig met meer hondenliefhebbers wandelen met cliënten van St. Jozefheil. ,,We nemen dan onze honden mee en de cliënten kunnen die knuffelen en aaien.’’

Op De Berken in Milheeze helpt hij mee met het kienen en ook daar gaat hij een keer in de maand friet bakken voor de inwoners. Piet heeft in de werkgroep Kindervakantiewerk gezeten en nog helpt hij elk jaar daar als post. Ook op de vlooienmarkt steekt hij zijn helpende hand uit. En niet te vergeten: hij past op de kleinkinderen.

Een vrijwilliger in hart en nieren dus is de gekozen Bakelnaar. ,,Je kunt wel tussen vier muren gaan zitten, maar wat heb je dan’’, zegt Piet met een lach. ,,Op maandag zijn Lies en ik samen thuis. Ze vragen wel eens waarom we niet hier op De Wilbertsdries komen wonen. Maar we hebben het hier nog goed naar ons zin.’’

,,Iets doen voor een ander is altijd mooi. En we hopen dat ze dat ook voor ons tegen die tijd doen. We doen dit vrijwilligerswerk met veel plezier. Hebben we dat niet meer, dan is het tijd om te stoppen. Maar dat is nog lang niet van toepassing hoop ik.’’