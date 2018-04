Tennisbanen Venhorst officieel geopend

Scheidend DOP-boegbeeld zette de rem op megastallen in Boekel

11 april BOEKEL - De rem op megastallen in Boekel aantrekken, dat was voor Antoinette Heunks een markant moment in de voorbije zestien jaar. Ze blikt terug op haar tijd in de gemeenteraad. ,,Dat was een wijs besluit. Je ziet nog steeds dat het houden van zo ongelofelijk veel dieren nadelen heeft."