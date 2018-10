Vader en dochter uit Boekel op avontuur in Guatemala voor goed doel

BOEKEL - Sil (18) en Frans van Dommelen (52) gaan 450 kilometer mountainbiken in Guatemala voor een goed doel. Zondag 21 oktober wordt met een muzikale dag in soos Plock in Volkel geld ingezameld.

Vader Frans en dochter Sil van Dommelen uit Boekel gaan samen begin volgend jaar de tocht in het Centraal-Amerikaanse Guatemala ondernemen. Het was een idee van Sil. ,,Ik zag dit voorjaar op televisie wat over Cycle For Plan. Het ging over een supermooie mountainbikeroute voor een nog mooier doel: de levensomstandigheden van meisjes in Guatemala verbeteren. Ik wilde altijd al iets avontuurlijks doen. En dit is nog zinvol ook. Ik had nog nooit op een mountainbike gezeten, maar papa wel. Hij vond het meteen een goed idee."

Sil doet de hbo-opleiding International Lifestyle bij Fontys in Tilburg. ,,Ik zit met mensen uit de hele wereld in de klas, waardoor ik veel mee krijg over de verschillen in de wereld. Ik heb de kans gekregen om naar school te gaan. Dat gun ik de meisjes in Guatemala ook."

Sponsors

De bedoeling is dat ze van 28 januari tot en met 15 februari gedurende acht dagen de 450 kilometer af gaan leggen. ,,Vooral de slecht begaanbare wegen en de hoogteverschillen zijn pittig. Daar moeten we flink op trainen", zegt vader Frans die zelf al langer fietst. In Guatemala trekken ze op met deelnemers uit het heel Nederland. Sil heeft ze al eens ontmoet tijdens een fietsclinic van Plan NL. ,,Het klikte meteen. We hebben allemaal hetzelfde doel en steken daar veel tijd in. Dat schept een band."

Ondertussen zijn de twee volop sponsors aan het werven. Frans: ,,Mooi om te zien hoe allerlei mensen iets organiseren voor ons goede doel." Ze moeten 8000 euro minimaal bij elkaar sprokkelen om mee te mogen doen. Volgens Frans is daarvan 70 procent binnen." De reis en andere kosten betalen vader en dochter zelf, dus al het gesponsorde geld is voor het goede doel. Vrienden Toon van den Heuvel en René van Wijk houden zondag 21 oktober in soos Plock in Volkel een Cycle For Plan-actiedag met acht bands: onder andere Dos Paulos en de Black Pearl Jam-tributeband. Van Wijk bakt zijn speciale Maison van den Boer-hamburgers.

