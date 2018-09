Varkenspest! In Boekel zien ze de bui al weer hangen

Eerste bewoonster van uitkijkwo­nin­gen Venhorst: 'Ik ga nu veel bewuster met energie om'

11 september BOEKEL/VENHORST - In Venhorst heten ze al 'vakantiehuisjes', de gasloze 'uitkijkwoningen' die Peelrandwonen deze zomervakantie liet plaatsen in Boekel en Venhorst. Op 25 september is de officiële sleuteloverdracht. Jessica Hoevenaars woont al bijna twee maanden in Venhorst. Ze is laaiend enthousiast.