Vat met gevaarlijke stof gedumpt op verlaten zandpad in Venhorst

Boekelse nertsenhouder stapt over op de kweek van meelwormen

4 april BOEKEL/VENHORST - De nertsenhouderij van Boekelaar Michiel van Grinsven aan de Hoekstraat in Venhorst is aan het veranderen in een wormenkwekerij. Nu worden er zo'n 200 kilogram per week geproduceerd. In de toekomst moet stijgen naar drieduizend kilo per week. En op het andere bedrijf van Van Grinsven aan de Zandhoek in Boekel worden er straks hamburgers, saté en gehaktballen van gemaakt.