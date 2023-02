Veel beeldschoon geklede groepen maakten de Boekelse optocht een lust voor het oog

Langs de kant werd dat zeer gewaardeerd. Het was goed druk. Verschillende items hadden een link naar de prins. Met hun fantasievolle outfits zagen de groepen er prachtig uit. Dat moest ook wel, want de dames zagen de prins wel zitten. Zo zat een dame op rozen, een ander op een roze wolk en één was teleurgesteld door op gebakken peren te zitten.

Stukjes mie

De Statenweg deelde stukjes mie uit, dit in verband met de leus: ‘Carnaval, pan-de-mie, wie wil hem nie.’ De groep was verkleed als koksmaatje, de één heette kokhals, of kokpit en een ander was sjefkok. Een grote groep indianen kon alleen maar dromen om in het weekblad te komen met een foto. Want het weekblad wordt niet meer bezorgd huis aan huis. Met tientallen balletjes opgeplakt op hun outfits beloofde een dames groep dat het zeker bal was met dizze carnaval.