Veel Handelnaren moeten het ontgelden op de Bonte Avond van de Bergkneuters

Column tHans Van een paard in de gang en op het terras naar een koe bij de Sint-Jan

UDEN – ‘Weet je wat ik wel zou willen zijn? Een bloemetjesgordijn, een bloemetjesgordijn.’ Je hoort het liedje bijna nooit meer – misschien de komende carnavalsweken nog eens – en da’s jammer want in al zijn nonsens en absurditeit is het natuurlijk een juweeltje van schrijver/zanger Wim Kersten.

21 januari