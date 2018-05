Verkoop kapel Boekel aan lokale belegger

Opgelucht ademhalen zónder 15.000 varkens

7 mei Een megastal met 15.000 varkens in je achtertuin. De gedachte alleen al deed veel bewoners in de omgeving van de Langstraat in Venhorst, maar ook in het dorp, gruwelen. Nu varkensboer André Tielemans te kennen heeft gegeven een akkerbouwbedrijf te willen beginnen, halen velen opgelucht adem.