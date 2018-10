Vrouw gewond bij aanrijding door auto in Venhorst

Column Boekel is charmant genoeg om wat vaker in beeld te brengen

10:45 Wat is het toch jammer dat er zo weinig van Boekel te zien is in boer Zoekt Vrouw. Nou is hun collega-boer Marnix op maar heel weinig vlakken een voorbeeld, maar hij pronkt tenminste wel met een prachtige plas water waar hij als een Don Juan op een paard doorheen spettert.