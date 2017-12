Wat een eer: kinderen uit Boekel treden op voor koningin Máxima

Drugs­ge­brui­ken­de hardrijder veroorzaakte ongeluk in Boekel door 'zeer onvoorzichtig rijgedrag'

11 december DEN BOSCH/BOEKEL - Het Openbaar Ministerie vond maandagmiddag dat een 22-jarige man uit Handel zich in november 2015 in Boekel schuldig had gemaakt aan 'zeer onoplettend en onvoorzichtig rijgedrag'. De officier van justitie eiste een werkstraf van 240 uur, naast een rijontzegging van 18 maanden.