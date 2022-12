Weerstand tegen 24-uurslocatie voor verwarden groeit in Helmond: ‘Zijn er geen betere plekken te bedenken?’

Grondleg­ger Jumbo Supermark­ten Karel van Eerd (84) overleden

VEGHEL - Karel van Eerd, de grondlegger van Jumbo Supermarkten, is donderdagmiddag in het bijzijn van zijn familie in Veghel overleden op 84-jarige leeftijd. Hoewel hij al geruime tijd ziek was, bleef hij tot op het laatste moment nauw bij Jumbo betrokken als president-commissaris.

15 december