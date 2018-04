Wethoudersverdeling Boekel is rond

Kwart minder restafval door nieuwe ophaalmethode in Boekel

16 april BOEKEL - De nieuwe manier van ophalen van afval aan huis heeft geleid tot ruim 25 procent minder restafval. Werd in Boekel en de regio Land van Cuijk in 2016 nog gemiddeld 45 kilo per inwoner in de blauwe tariefzakken opgehaald, in 2017 was dat 33,5 kilo. Dat staat in het jaarverslag van de afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel.