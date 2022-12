Wie hapt er een haring weg bij een opening in mei 1975?

Wie herkent zichzelf of iemand anders? Wie kan vertellen bij de opening van wat of wiens feest deze beelden zijn gemaakt? Laat het ons weten via helmond@ed.nl.

Volledig scherm Opening, 24 mei 1975. Maar waarvan? © Jozef van den Broek/beeldcollectie RHCe

Jozef van den Broek

Volledig scherm Medewerksters van de Hema maken duidelijk dat de zaak in Helmond is geopend. © Jozef van den Broek

Hubèr gooide een taart naar zijn collega en moest 3,50 gulden betalen

Vier van de zes. Aan zoveel namen weten lezers Toon van Rijt en Carla Kouwenberg ons te helpen. De dame die de letter D vasthoudt zou Riekkie Foederer-Clement zijn. Het tweede meisje van links is Paula Smits, de derde is Marina Meulendijks en de vierde Jenny van den Broek. ,,De andere weet ik niet meer. Zelf ging ik in juni 1967 bij Hema werken. Ik heb er een heel leuke tijd gehad’’, zegt Carla Kouwenberg.

Ook Hubèr van Duppen had een bijzonder mooie tijd in het warenhuis dat op 10 maart 1967 zijn nieuwe winkel aan de Veestraat in Helmond opende. Voor 95 guldencenten per uur ging hij er een jaar na de opening aan slag als vakantiekracht. Hij moest nog zestien worden. ,,Vanwege de administratieve rompslomp werd het afgerond op een gulden. Als ik mijn salaris contant in mijn loonzakje ontving, gaf ik mijn broer af en toe wat en kocht ik voor mijn moeder altijd bloemen.’’

In de rij voor het gebak

Ook toen hij in 1970 een baan kreeg bij de bank, bleef Van Duppen op vrijdagavond en zaterdag bij de Hema werken. Hij stond op de chocolaterie- en notenafdeling en verkocht kazen. ,,En gebak. Geweldig. De mensen stonden buiten in de rij. En als de winkel open ging stormden ze direct op de gebakafdeling af. De hele dag was er een rij.’’

Dollende collega’s gooiden ook wel eens met slagroomtaarten. Van Duppen is er een keer voor op het matje geroepen bij de bedrijfsleider. ,,We houden wel van een grapje, zei hij, maar dit kost de Hema geld. Ik moest de 3,50 gulden die het taartje kostte terugbetalen. Daar moest ik bijna een halve dag voor werken. De gastvrouw is toen met de pet rondgegaan en had 7 gulden opgehaald. Ik kon met een taart naar huis en de schuld was voldaan.’’

Van Duppen kan zo nog een hele lijst met anekdotes oplepelen over de Helmondse Hema. ,,Alles bij elkaar was het een ontzettend mooie tijd, 54 jaar geleden maar altijd nog in mijn herinnering.’’