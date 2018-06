Wonen op eerste verdieping in nieuwe Boekelse 'uitkijkwoningen'

Poging tot inbraak bij Tielemans Groentekwe­ke­rij in Boekel leidt tot achtervol­ging

12 juni BOEKEL - Bij Tielemans Groentekwekerij aan het Bovenstehuis in Boekel is in de nacht van maandag op dinsdag geprobeerd in te breken. De daders werden betrapt door een medewerker van het bedrijf, die was gealarmeerd via zijn telefoon.