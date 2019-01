10 miljoen kilo versleten kunstgras uit Hedel en Velddriel kan niet terug naar Dongen. Dan maar naar Denemarken?

Duidelijk signaal gemeente­raad Zaltbommel: ’gaswinning in Munniken­land niet opschroe­ven’

24 januari ZALTBOMMEL - Een concrete aanvraag van het Canadese gaswinbedrijf Vermilion is er nog niet, maar de Zaltbommelse politiek laat nu al een duidelijk geluid horen: opschroeven van de gaswinning in het Munnikenland bij Poederoijen is niet gewenst.