11-jarige jongen gewond na afsteken van gevonden vuurwerk in Kerkdriel

Onzeker of gratis luiercon­tai­ners Zaltbommel er gaan komen

9 januari ZALTBOMMEL - Komen er in de gemeente Zaltbommel containers waarin mensen gratis luiers en incontinentiemateriaal kunnen weggooien? Of komen die er niet, en houden alleen mensen die incontinent zijn een vergoeding voor hun hoge afvalkosten? De meningen in de lokale politiek zijn hierover ineens verdeeld.