110-jarige harmonie viert verjaardag is Rossum met Hollandse topartiesten

ROSSUM - Als je de respectabele leeftijd van 110 jaar mag vieren, worden jaartallen meer dan droge cijfers. 1909, 1934, 1955, 1969, 1984, 2009, elk cijfer vertelt een verhaal over de jarige fanfare Juliana. Oprichting, overlijden beschermheer, oprichting drumband, de start van het majorette korps, herbouw muziektent en eeuwfeest zijn zomaar enkele mijlpalen in de historie.

Zaterdagavond is een nieuwe mijlpaal toegevoegd met het Promconcert in het slotpark van Rossum. En het dorp genoot van de muziek. Van de slagwerkgroep, van de fanfare, van Joke de Kruijf, van Ben Cramer.

In het slotpark is een grote overkapping met podium gebouwd, daar staan de vierhonderd stoelen voor de dorpsbewoners. Met op de achtergrond de muziektent en het speelparkje met op de muur het sprookje van prinses Zoetelieve. De dames van de fanfare hebben zich speciaal voor het concert in galajurken gestoken. Zoals Anja van Steenis die al meer dan veertig jaar saxofoon speelt bij fanfare Juliana. “Het is zo leuk, we spelen allemaal nieuw repertoire en hebben maanden geoefend voor dit concert.” Daarmee doelt ze op het programma na de pauze met Joke de Kruijf en Ben Cramer.

Alle veertien arrangementen zijn geschreven door dirigent Jan Danckaert. En hij heeft niet alleen de leden van fanfare Juliana onder zijn hoede, maar ook de fanfare Alem. Samen vormen ze een orkest van zeventig muzikanten en laten de bezoekers genieten van de muziek. Zoals bij het nummer ‘Music was my first love’, dat door Ben Cramer wordt gezongen. “Wat zou het leven zijn zonder muziek?”, zo vraagt hij aan zijn publiek, dat driftig meeklapt en zingt. De 72 jarige zanger begint met het nummer ‘Zai, zai, zai’. Het lied waarmee hij in 1967 debuteerde als zanger. Joke de Kruijf zingt nummers als Inspiratie, Memories en Samen zijn. Gezamenlijk zingen ze ter afsluiting ‘Barcelona’ en worden getrakteerd op een staande ovatie en bloemen als toegift.

Maar ook voor de pauze biedt het Promconcert muzikaal vertier dat begint met de slagwerkgroep Rossum/Alem onder leiding van Lynard Denissen. Daarna spelen de fanfares van Rossum en Alem samen enkele nummers onder leiding van Joost van Wichen. Huib de Vries, inmiddels alweer vijf jaar voorzitter van fanfare Juliana, speelt mee op zijn bugel. Hij bespeelt het instrument al zo’n vijftig jaar. “We zijn een vereniging die leeft in het dorp. Uniek was ons eeuwfeest dat we samen met de Oranjevereniging in het dorp vierden. Voor dit Promconcert hebben we de fanfare van Alem gevraagd, we hebben een sympathieke klik met hen, al zijn er wel muzikale verschillen.”