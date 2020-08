140 uur werkstraf voor man die op A2 slapend tegen vrachtwagen botste

Fiep Westendorp verovert Zaltbommel: een standbeeld, de Fiepstun­nel en de Jip en Jannekel­aan

29 juli ZALTBOMMEL - Dat de bekende illustratrice Fiep Westendorp uit Zaltbommel komt, is op steeds meer plaatsen in de stad te zien. Met name in de nieuwbouwwijk Waluwe duikt ze overal op.