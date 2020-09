20.000 bloembollen de grond in, maar helaas ook vernielingen op stadswallen Zaltbommel

De werkweek van de Bolwerkers begon maandag met een onaangename verrassing. Op het Lage Singelbolwerk zagen deze onderhoudsmannen van het stadspark gaten op de plek waar heesters horen te staan. De struiken bleken in de buitengracht te drijven. Vandalen hebben de nieuwe aanplant uit de grond gerukt en in het water gegooid.

De gemeente Zaltbommel, die momenteel de stadswallen restaureert, is zeer ontstemd. In een extra nieuwsbrief worden mensen opgeroepen om een oogje in het zeil te houden. ,,Het park is van en voor ons allemaal. We betalen het restauratieplan ook met gemeenschapsgeld. Dat kan alleen maar doorgaan als we samen dit soort ellende een halt weten toe te roepen.”