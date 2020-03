200 Bommelerwaardse afspraken voor belastinghulp vervallen

Dat stukje leverworst voor de hond is tóch maar mooi geregeld dankzij burgerhulp bij corona

19 maart ROSSUM/VUGHT - Even een babbeltje maken via de telefoon. Meer hoeft het soms niet te zijn voor degenen die door alle maatregelen rond het coronavirus aan huis gekluisterd zijn. Burgers die hulp nodig hebben of die willen bieden weten elkaar steeds beter te vinden.