40 huishoudens in Bruchem weekend zonder gas; schade blikseminslag ernstiger dan verwacht

Walk of fame voor toekomsti­ge bewoners complex begeleid wonen

29 augustus ZALTBOMMEL - ,,Over een jaar moeten we door het gebouw kunnen lopen.” Jan Treffers van zorginstelling ‘s Heeren Loo maakte woensdag een opgeluchte indruk bij de start van de bouw van een appartementencomplex voor begeleid wonen in Zaltbommel. Rond deze tijd in 2020 hoopt hij dat zeventien jongvolwassen cliënten op deze plek in de Waluwe hun intrek kunnen nemen in hun appartement. Daar kunnen ze, onder permanente begeleiding, zelfstandig wonen.