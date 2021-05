41 straten in Kerkdriel en omgeving zonder stroom

Gemeente­raad Zaltbommel maakt einde aan namenruzie PvdA/GroenLinks

30 april ZALTBOMMEL - PvdA/GroenLinks is in ieder geval tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 niet meer vertegenwoordigd in de Zaltbommelse gemeenteraad. Dit is het gevolg van het uiteenvallen van de fractie en geruzie over het gebruik van de naam.