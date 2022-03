48 vrouwen en kinderen uit Oekraïne aangekomen voor eerste opvang in Aalst

Tienduizen­den dieren van bedrijf uit Hedel geruimd en de teller in Nederland blijft maar doorlopen: ‘Dit gun je niemand’

HEDEL - Op een kalkoenenhouderij in Hedel worden vrijdag 64.500 dieren afgevoerd na het aantreffen van vogelgriep. Het totaal aantal kippen, kuikens, kalkoenen en eenden dat sinds oktober in Nederland is geruimd komt daarmee op ruim 1.750.000, verspreid over 35 locaties. Die teller loopt door; het virus laat zich niet beteugelen. ,,Vaccineren zou een belangrijke stap vooruit zijn.”

