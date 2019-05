5000 ton chloor over de Betuwelijn, maar wanneer is geheim

GELDERMALSEN - De komende weken - tot half juni - rijden er meerdere treinen geladen met in totaal 5000 ton aan chloor over de Betuwelijn, dwars door het rivierengebied. Op welke dagen de transporten precies voorbij komen, is en blijft geheim.

Duizenden tonnen chloor worden komende tijd vanaf een productielocatie in het Duitse Ibbenbüren over de Betuwelijn via Gelderland naar de Botlek vervoerd. Chemiereus Nouryon - voorheen AkzoNobel - laat tijdelijk chloor in Duitsland produceren, omdat de eigen productielijn in Rotterdam stil ligt vanwege groot onderhoud.

Zeer giftig

De chloortransporten zijn omstreden en zorgen steeds weer voor commotie wanneer ze door de regio komen. Ze zijn sinds 2006 in beginsel verboden omdat chloor zeer giftig is, maar voor Nouryon wordt in periodes van onderhoud een uitzondering gemaakt. Chloor wordt vloeibaar vervoerd, maar wordt gasvormig wanneer het bij een ongeluk zou vrijkomen. Daardoor kan een grote gaswolk ontstaan, die tot op kilometers afstand van de plaats van het ongeval vele doden en gewonden kan veroorzaken, zo staat in een rapport van TNO.

Diverse burgemeesters van gemeenten langs de Betuwelijn hebben hun gemeenteraad inmiddels geïnformeerd over het transport. Daaruit blijkt dat het vervoer gebeurt onder strikt veiligheidsregime. Alleen de mensen die de precieze tijden van de chloortransporten móeten weten, zijn daarvan op de hoogte. Verder gaat om speciale treinen en er is een ‘meld- en volgsysteem’. De Inspectie van Leefomgeving en Transport houdt alles in de gaten.

Definitieve beëindiging