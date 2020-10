6,7 miljoen, dat nooit meer; Maasdriel wil nieuwe miljoenenclaims voorkomen

Of Maasdriel maar even per direct 6,7 miljoen euro wilde betalen aan projectontwikkelaar Rubens Ontwikkeling. Dat was de uitspraak die de rechtbank een jaar geleden deed over de schade die het bedrijf bij de gemeente had geclaimd.

Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

Dit nooit meer, vond de gemeenteraad, die helder wil krijgen hoe dit heeft kunnen gebeuren. Het onderzoek moet duidelijke lessen opleveren. De raad wil alle feiten boven water en schakelt de rekenkamercommissie in om alles op een rij te krijgen. De commissie is het orgaan dat gevraagd en ongevraagd het beleid van de gemeente tegen het licht houdt. Het budget voor onderzoeken was voor Maasdriel dit jaar al benut, dus moet de raad extra geld uittrekken.

Maasdriel en de projectontwikkelaar hadden in 2008 een deal gesloten om in Rossum een wijk van 150 woningen te bouwen. In 2012 besloot de gemeente echter de woningbouwplannen om te gooien. In Rossum was de Weteringshoek al in ontwikkeling. De wijk Rubens daar nog eens bovenop was te veel van het goede in de nadagen van de economische crisis.

Contractbreuk

Dat was contractbreuk, stelde de projectontwikkelaar. Het bedrijf kon het werk niet afronden, waardoor er geen geld werd verdiend. Het bedrijf kreeg van de rechtbank gelijk. Voor Maasdriel is de claim een flinke hap uit de begroting: 6,7 miljoen is 12 procent van het geld waar de gemeente het jaarlijks mee moet doen.

Dat burgemeester en wethouders waarschuwen om niet alles open en bloot te doen, heeft te maken met nog lopende onderhandelingen met de onderneming. Insteek daarvan is om tot nieuwe afspraken over het woningbouwplan en het betaalde bedrag te komen. En dat is een gevoelige zaak. Voor de zomer waren die onderhandelingen nog niet afgerond.

Quote Wij hopen dat een uitkomst als deze ons in de toekomst, in welke kwestie dan ook, bespaard blijft Burgemeester en wethouders, Gemeente Maasdriel

Het college is heel blij dat de raad heeft besloten om de kwestie Rubens te laten onderzoeken. ,,Wij hopen dat een uitkomst als deze ons in de toekomst, in welke kwestie dan ook, bespaard blijft.” Het advies aan de raad is om een stap verder te gaan dan alleen een feitenonderzoek. Als de rekenkamercommissie strikt naar de feiten kijkt, dus alleen de zaak analyseert, komen er geen vragen aan bod die uiteindelijk tot een advies of een oordeel kunnen leiden, vindt het college.

Terughoudendheid

De gemeenteraad neemt de voorgestelde terughoudendheid over, is te lezen in het voorstel dat donderdag in de raadsvergadering besproken wordt. Het onderzoek wordt pas openbaar als het college de onderhandelingen met Rubens heeft afgerond.