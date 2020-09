60 jaar getrouwd in Aalst: 'Ik liep ertegenaan en ben blijven plakken’

Wim was op dat moment 23 jaar oud. Of het liefde op het eerste gezicht was? ,,Ja, zo kun je het wel zeggen ja", vertelt de nog altijd verliefde Wim ruim zestig jaar later. Na twee jaar verkeringstijd stapte hij op 1 september 1960 met Jaantje in het huwelijksbootje. ,,We hebben anderhalf jaar bij mijn schoonmoeder gewoond en kregen daarna een huis aan de Polstraat. Daar wonen we 58 jaar later nog steeds."

Flinke val

Het echtpaar kreeg twee dochters, later volgden er nog vijf kleinkinderen en een achterkleinkind. ,,Mijn vrouw heeft vroeger bij een atelier gewerkt. Ik was onderhoudsschilder, maar moest daar noodgedwongen mee stoppen toen ik in een trapgat viel. Het is in mijn schouder gaan zitten. Opereren was te link volgens de dokter.”

Quote Vakanties hebben we twintig jaar lang op de Veluwe gevierd Wim Hanegraaf

Wim was een jaar of 56 en kwam thuis te zitten. Geen werk meer, geen schildersklussen. Maar vervelen heeft hij zich sindsdien ook niet gedaan. Integendeel. ,,De vrouw doet het huishouden en ik heb op 100 meter afstand van ons huis een volkstuintje. Voor de rest rommelen we een beetje aan de woning en maken we een fietstochtje als het mooi weer is. Vakanties hebben we twintig jaar lang op de Veluwe gevierd."

Ruzie hoort erbij

Genieten doen ze nog van ieder moment. Van hun hobby's, maar bovenal van elkaar. Het grote geheim dat Wim en Jaantje al zestig jaar samenhoudt? Lachend vertelt Wim: ,,Af en aan een beetje ruzie maken en hard met de deuren gooien. Voor de rest is het geven en nemen. Laat er nog maar tien jaar huwelijk bij komen, daarna zien we wel weer verder."