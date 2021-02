70 procent mis bij huisvesting arbeidsmigranten

45 bekeurin­gen op A2, politie tevreden over verloop controle

24 januari ZALTBOMMEL - Mischa Kessels, coördinator van de politiecontrole, verontschuldigt zich voor de enorme vloot politieauto's op de parkeerplaats bij restaurant De Lucht-West langs de A2 bij Bruchem. ,,Het lijkt alsof we met enorm veel politiemensen op de been zijn, maar dat is niet zo. Vanwege corona mogen we niet bij elkaar in de auto."