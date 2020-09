80 uur straf voor bestuurder die ‘stompzinnig veel’ had gedronken

,,En dat er geen anderen geraakt zijn”, viel de Kerkdrielenaar de rechter zelf bij. ,,Ik had stompzinnig veel gedronken”, gaf hij toe. De 66-jarige verklaarde dat hij vanwege lichamelijke problemen zijn heil had gezocht in de drank. Hij kwam die dag in april uit zijn werk in Kaatsheuvel, waar hij flink aan de ouzo had gezeten. ,,Ik was overmoedig en dacht dat ik nog wel kon rijden.”