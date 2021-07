90 huizen op plek van kwekerij Van Koolwijk in Velddriel? Nu even niet

Burgemeester en wethouders hebben besloten om in principe geen medewerking te verlenen aan het voornemen om op het terrein van de kwekerij een nieuwe wijk te bouwen. Aan de straatkant oogt het perceel smal, maar het is ruim 300 meter diep. Diverse projectontwikkelaars hebben bij de gemeente Maasdriel aangeklopt met de vraag of er mogelijkheden zijn.

,,We gaan eerst kijken op welke plekken we in de gemeente willen groeien", legt wethouder Peter de Vries uit. We hebben daarvoor een online bijeenkomst gehouden met ondernemers over leefbaarheid en economie. In september houden we een soortgelijke sessie met bewoners en andere belangstellenden. Een van de vragen is bijvoorbeeld of Kerkdriel en Velddriel aan elkaar moeten groeien.”