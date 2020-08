A15: de twee gezichten van Rivierenland

Toeristen weten, juist ook in deze coronazomer, de Bommelerwaard en de Betuwe steeds beter te vinden. De idyllische plaatjes zijn op veel dijken en weggetjes te schieten, waar de tijd lijkt stil te staan. Maar wie over de A15 rijdt, krijgt een minder nostalgisch beeld. Positief geredeneerd: de 21ste-eeuwse dynamiek spat er vanaf. Zoals hier bij Geldermalsen. Vrachtverkeer dendert over de A15, een lange goederentrein rijdt over de Betuweroute en een woud aan windmolens in het nieuwe windpark Deil verzamelt duurzame energie.