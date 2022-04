Aalst vangt maximaal zes maanden langer vluchtelingen op

De ‘gevechts­pau­ze’ tussen oude en nieuwe raad van Maasdriel; tranen van frustratie vloeien in slotdebat

KERKDRIEL - Een met de dood bedreigde burgemeester, huilende raadsleden en een zwaar gefrustreerde oppositie. Nee, in de Maasdrielse politiek loopt het bepaald nog niet op rolletjes. En daarom gaat het in de raadszaal lang niet altijd over de inhoud.

25 maart