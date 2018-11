Aanhanger van wegwerkers in brand tijdens werkzaamheden tussen Ammerzoden en Well

‘Statenloze’ ondernemer Hofmans kan eindelijk verder aan Walderweg

28 november KERKDRIEL/KERKWIJK - ,,We zijn uit Hedel vertrokken om een probleem in de wijk op te lossen. Definitieve vestiging van ons bedrijf aan de Walderweg moet nu wel door kunnen gaan, anders hebben we een dik probleem. Maar ik denk dat het nu wel gaat lukken.”