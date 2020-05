Aanhoudingen in Vught, Best en Rotterdam na achtervolgingen vanuit Aalst in Gelderland

Droogte in Rivieren­land; Waterschap pompt bij Genderen water uit de Bergsche Maas

29 mei GENDEREN - Zelfs in het waterrijke rivierengebied slaat de droogte toe. Waterschap Rivierenland heeft bij Genderen pompen ingezet om water in te laten in het Land van Heusden en Altena. De Bergsche Maas staat laag en door de oostenwind is de invloed van de zee beperkt. Daardoor is het lastig om voldoende water in het gebied te krijgen