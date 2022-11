Aanhoudingen voor explosie in Haaften, politie onderzoekt link met neergeschoten vrouw

Bij de knal raakte de gevel van het pand behoorlijk beschadigd, mogelijk door een (vuurwerk)explosie. Volgens de politie zaten de jongens in een ‘verdachte auto’ die eerder op de avond in de omgeving rondreed. Het kenteken werd met de politie gedeeld. De inzittenden, twee jongens van 16 en 17 jaar uit Den Haag, werden later in de buurt van Rotterdam aangehouden.

‘Hoop dat rust kan wederkeren’

,,Wat er vannacht is gebeurd, is natuurlijk net zo’n onaangenaam gevoel als wat er afgelopen keer is gebeurd, bij het schietincident”, zegt burgemeester Servaas Stoop van West Betuwe. ,,Want dan ga je je wel afvragen: wat is er aan de hand in en rondom Haaften? Daarom ben ik ook blij dat er vannacht ook een aantal verdachten is aangehouden. Daarmee hoop ik dat de rust kan wederkeren.”



Het schietincident waar Stoop het over heeft, gebeurde dinsdagavond even verderop, ook aan de Enggraaf. Een bewoonster raakte gewond toen zij rond negen uur door twee onbekenden onder vuur werd genomen in haar deuropening. Het slachtoffer maakt het volgens haar man ‘naar omstandigheden goed'.