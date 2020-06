Aanjaagteam Emile Roemer in Rivierenland voor overleg over arbeidsmigranten en corona

Roemer bracht recent een eerste rapport uit namens het team. Daarin concludeert hij dat grote aantallen arbeidsmigranten in één woning niet langer kan. Daar is wat hem betreft maar één oplossing voor mogelijk en dat is ingrijpen op zo kort mogelijke termijn. Het Aanjaagteam is begin mei ingesteld door minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Doel van het team is om op regionaal niveau tot oplossingen en maatregelen te komen om arbeidsmigranten te beschermen tegen corona. Daarvoor bezoeken Roemer en zijn mensen diverse regio’s waar veel arbeidsmigranten werken.