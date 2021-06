Aanleg complex HRC’14 kan direct van start; politiek toch akkoord met half miljoen extra

,,Dit is een historisch moment", zei Peter van Boxtel van CDA Maasdriel over het moment dat de gemeenteraad besloot om 550.000 euro extra uit te trekken voor de aanleg van de velden en de parkeerplaats. Even leek het erop dat er onvoldoende steun was om dit half miljoen extra uit te trekken. ,,We zwemmen een fuik in, het ging al om veel geld en het wordt alleen maar meer. 1,8 miljoen, dat is 4500 euro per lid", zei Gerard Kroezen van Samen Sterk Maasdriel. ,,We staan echter met de rug tegen de muur. We stemmen voor, maar met een wrange smaak in de mond.”