Aanleg snel internet in rivierengebied hangt niet af van besluit Buren

,,Negen van de tien gemeenten zijn nu akkoord”, aldus wethouder Kees Zondag van Zaltbommel, die tevens bij de regio breedband in z'n portefeuille heeft. Alleen in Buren is nog discussie. Daar wordt overwogen om met een commerciële partij in zee te gaat, wat zou betekenen dat daar niet iedereen wordt aangesloten. In december valt daarover een besluit. ,,Voor de inwoners van Buren is dat heel belangrijk", zegt Zondag, ,,maar voor het totale project niet. Dat gaat sowieso door. We zijn al bezig met de voorbereidingen. De bedoeling is dat we tegen de zomer beginnen met de aanleg van het glasvezelnetwerk.”