Aanleg snel internet nu ook in buitengebied Zaltbommel van start

Grote brand in schuur van agrarisch bedrijf in Delwijnen

10:56 DELWIJNEN - Bij een agrarisch bedrijf in Delwijnen is maandagmorgen een grote brand uitgebroken. De brand ontstond in een schuur waar hooi, hout en landbouwvoertuigen in opgeslagen werden. De brandweer gaf rond 10.50 uur het sein brand meester.