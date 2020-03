Aanschuiven bij De Grote Aak mogen senioren vanwege corona even niet; Eetpunt wordt Afhaalpunt

ZALTBOMMEL - Het Eetpunt van De Grote Aak is overgestapt op afhaalmaaltijden. Daarmee is de maaltijdvoorziening voor senioren uit Zaltbommel en omgeving na anderhalve week weer in de lucht.

Gesmoorde Marokkaanse kip met gele rijst en ratatouille. Je proeft het als je het leest. Om te watertanden. Het was van de maaltijd die buurtbewoners woensdag het laatste uurtje van de middag konden afhalen bij de Eethoek van De Grote Aak in Zaltbommel. Een beetje anders dan anders, want normaal schuiven senioren hier op hun gemak aan om rustig met buurt- en leeftijdgenoten van de maaltijd te genieten.

Schot in de roos

De Eethoek is veranderd van een plek waar mensen kunnen komen eten tot een afhaalrestaurant. Dinsdag was de eerste dag dat buurtbewoners een maaltijd konden komen halen. De Grote Aak moest begin vorige week voor eters de deuren sluiten. Het afhaalloket blijkt een schot in de roos. ,,We hadden meteen twintig afhalers”, vertelt Rob Metz, beheerder van De Grote Aak. ,,En voor de komende dagen hebben we de capaciteit iets kunnen verhogen, zodat we meer mensen kunnen helpen.” Animo genoeg, want tot en met vrijdag zijn de beschikbare maaltijden op een haar na al besproken.

Volledig scherm Kok Sandor Smits aan het werk in de keuken van Eetpunt De Grote Aak. © Olaf Smit

Het Eetpunt in De Grote Aak trekt normaliter enkele tientallen eters per dag. ,,Mensen die zelf niet meer willen of kunnen koken of mensen die verlegen zitten om een praatje. Ze komen uit Zaltbommel, maar ook van verder weg. Kerkdriel, Den Bosch, Dreumel. We vervullen echt een sociale functie in de streek”, vertelt Metz, die al een jaar of acht verbonden is aan De Grote Aak.

Abrupt gesloten

Aan die plek waar mensen konden komen eten kwam door de noodverordening vanwege corona abrupt een eind aan toen Den Haag oplegde dat eetgelegenheden de deuren moesten sluiten. Met de afhaalservice van het Eetpunt probeert De Grote Aak weer in de behoefte te voorzien.

Van drie naar twee gangen

De maaltijden zijn niet, zoals normaal, drie gangen, maar twee. Een maaltijd kost 7 euro. ,,Daar verdienen we niets op”, benadrukt Metz. ,,Onze twee koks zijn de enige professionals bij het Eetpunt. Zij hebben hun tarieven al bijgesteld en als ze een half uur extra moeten werken, dan hebben ze al toegezegd dat het geen consequenties heeft voor de prijs van de maaltijden. We hebben ook al onderzocht dat onze activiteiten niet ten koste gaan van de horeca in Zaltbommel. Mensen die bij ons komen eten, laten de plaatselijke horeca zeker niet links liggen. En de Eethoek bedruipt zichzelf. De subsidie die we krijgen gaat naar andere activiteiten voor senioren.”

Plezier in het koken

Vrijwiliger Jenny van Doesburg staat deze avond als portier aan de deur om te zorgen dat er niet te veel mensen tegelijk binnen zijn. Natuurlijk vindt ze het leuker als er gewoon in De Grote Aak gegeten wordt. ,,De mensen zitten dan echt te genieten. Ze merken dat onze kok Sandor Smits er echt plezier in heeft.”

Pastor Bertus Bus is vaste klant bij het Eetpunt van De Grote Aak. Ook nu is hij present om de gesmoorde kip op te halen. ,,Ik eet hier al twee jaar. Het eten is met zorg klaargemaakt. Er is een vast clubje senioren ontstaan dat hier gebruik van maakt. De vrijwilligers hier inspireren me elke dag. Het zijn prachtige mensen.”