‘Aanslag op familielid eigenaar fruithandel De Groot verijdeld’

update 4500 kilo zwaar en illegaal vuurwerk gevonden in zeecontai­ner, handelaar uit Zuilichem aangehou­den

12 december ZALTBOMMEL - Het bezit, vervoeren én verhandelen van illegaal vuurwerk. Op die verdenkingen is een 34-jarige bestuurder uit Zuilichem zaterdagochtend op de Hogeweg in Zaltbommel aangehouden door de politie. Zijn aanhouding leidde tot de vondst van nog meer zwaar illegaal vuurwerk in een zeecontainer in Gellicum.