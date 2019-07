Aantal schepen op Waal naar recordhoogte

Gemeente Maasdriel: ‘we kunnen vergunning voor geitenstal niet intrekken’

23 juli ROSSUM - De gemeente Maasdriel ziet geen mogelijkheid om de in 2009 verleende milieuvergunning voor het houden van 6.000 geiten aan de H.C. de Jonghweg in Rossum in te trekken. Omwonenden hadden hier om gevraagd, omdat langer dan drie jaar geen gebruik is gemaakt van deze vergunning.